На юге МКАД загорелся рейсовый автобус

Рейсовый автобус загорелся утром в субботу, 10 марта, на московской кольцевой автодороге (МКАД), пострадавших нет, передает ТАСС.

Областной автобус находился в районе пересечения МКАД с федеральной трассой М-4 «Дон», когда возникло возгорание, рассказали в управлении ГИБДД. Пассажиров эвакуировали, по факту происшествия ведется проверка.

Предварительно, причиной пожара названа техническая неисправность, влияния на дорожную ситуацию на данном участке МКАД возгорание автобуса не оказало.

Ранее сообщалось, что автобусы столкнулись на залитой водой улице в Петрозаводске.