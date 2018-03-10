Следственные органы проверят жестокое избиение школьницы в Барнауле
Видеоролик с расправой группы школьников над несовершеннолетней девушкой в Барнауле стал предметом доследственной проверки. Пресс-службе Следственного управления СК РФ по Атлайскому краю сообщает, что видеокадры издевательств размещены в группах социальных сетей.
В правоохранительных органах рассказали, что происходящее школьники записывали на гаджеты, затем видеоролик был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что лежащую на полу сверстницу ногами пинают несколько девушек 15-16 лет. В подписи к ролику указывается, что причиной издевательств стала ревность.
«По данному факту руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей», – сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области родители пятиклассника написали заявление в полицию об избиении их сына школьным учителем.