Следственные органы проверят жестокое избиение школьницы в Барнауле

Видеоролик с расправой группы школьников над несовершеннолетней девушкой в Барнауле стал предметом доследственной проверки. Пресс-службе Следственного управления СК РФ по Атлайскому краю сообщает, что видеокадры издевательств размещены в группах социальных сетей.

В правоохранительных органах рассказали, что происходящее школьники записывали на гаджеты, затем видеоролик был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, что лежащую на полу сверстницу ногами пинают несколько девушек 15-16 лет. В подписи к ролику указывается, что причиной издевательств стала ревность.

«По данному факту руководством следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно дано указание на проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств, изложенных в сообщениях соцсетей», – сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области родители пятиклассника написали заявление в полицию об избиении их сына школьным учителем.