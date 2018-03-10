Россиянка Лысова завоевала «золото» в биатлоне в гонке на 6 км

Второе золото российской сборной на Паралимпийских играх в Пхенчхане принесла лыжница Михалина Лысова, спортсменка завоевала «золото» по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом для спортсменов с нарушением зрения.

Лысова преодолела дистанцию без промахов за 18 минут 48,3 секунды, она выступала с ведущим Алексеем Ивановым. На втором месте – украинка Оксана Шишкова, уступившая россиянке 38,1 секунды (без промахов), третье место завоевала белоруска Светлана Саханенко, допустившая три промаха и уступившая одну минуту и 39,9 сек, передает ТАСС.

Лыжница Лысова стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, россиянка ранее дважды выигрывала золото в лыжных гонках и дважды в биатлоне.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Михалина Лысова разрыдалась от счастья, узнав о допуске на Паралимпийские игры в Пхенчхане. Спортсменка прибыла в Южную Корею последней из россиян.