В Белом доме сообщили о подготовке встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп начал подготовку к возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В настоящий момент он проводит консультации по данному вопросу с рядом ведомств, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Axios.

«Президент готовится на протяжении некоторого времени, обсуждает это на регулярных брифингах с разведывательным сообществом, с командой по национальной безопасности», — сказала Сандерс.

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что сделка с КНДР пойдет на пользу всему минут. Ожидается, что встреча американского лидера и Ким Чен Ына состоится до мая 2018 года.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер направил Трампу предложение встретиться. Письмо президенту США передала делегация из Южной Кореи, которая направилась в Вашингтон после переговоров в Пхеньяне.