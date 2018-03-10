Биатлонистка Румянцева завоевала «золото» на Паралимпиаде-2018

В биатлонной гонке на шесть км среди стоячих спортсменой россиянка Екатерина Румянцева завоевала первое место – первой для РФ «золото» на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Второе место в том же состязании выиграла Анна Миленина, на третьем месте – спортсменка из Украины. Румянцева показала результат в 17 минут и 6,1 секунды, у спортсменки был только один промах, Миленина уступила чемпионке 16,3 секунды, а на рубежах отстрелялась без промахов.

9 марта на Олимпийском стадионе в Пхенчхане подняли флаг Паралимпиады 2018 года, Россию представляют 30 спортсменов.

6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) в последний момент допустил к Играм в Пхенчхане лыжницу Михалину Лысову. Когда спортсменка узнала об этом, она не смогла сдержать слез от радости.