Литва, Латвия и Эстония поддержат Польшу в споре с ЕС

В дискуссии стран Евросоюза о польской судебной реформе прибалтийские государства поддержат Варшаву, заявили власти Литвы, Эстонии и Латвии.

Путем диалога страны смогут выработать в ЕС «общую позицию», сообщает «РИА Новости». Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, в частности, что его страна понимает «стремление польской стороны и необходимость проведения судебной реформы, и если так случится, что попытаются применить ограничивающие средства в отношении Польши, Литва поддержит Польскую Республику».

Премьер-министры Латвии и Эстонии также заявили, что вопрос об ограничении права голоса для Варшавы в ходе заседаний ЕС «даже не может рассматриваться».

В начале марта Европарламент большинством голосов поддержал решение Еврокомиссии (ЕК) о санкциях в отношении Польши. Страна может лишиться права голоса в Совете ЕС «за отступление от демократических норм» при национальной судебной реформе.

На исправление нарушений у страны есть три месяца, после чего будет запущена процедура лишения Варшавы голоса в Совете ЕС.

В декабре президент Польши Анджей Дуда утвердил два закона о пересмотре судебной системы в стране, несмотря на угрозы санкций. В январе в Совете ЕС появились ожидания возможного польского референдума о выходе из Евросоюза.