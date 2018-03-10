СМИ сообщили о смерти всех заложников в доме ветеранов в Калифорнии

Все трое заложников в доме ветеранов в городе Йонтвил в Калифорнии погибли, захвативший их злоумышленник тоже мертв, сообщает местный телеканал KTVU со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

9 марта одетый во всё черное мужчина в бронежилете и с оружием взял в заложники троих человек. По прибывшим на место полицейским была открыта стрельба. Стражи порядка не пострадали.

По данным СМИ, подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен.