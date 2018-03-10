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В Индии леопард набросился на мужчину посреди оживленной улицы

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Фото: youtube.com
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В одном из крупных индийских городов — Индауре — леопард набросился на человека посреди оживленной улицы. Как хищник оказался в центре шумного мегаполиса — неизвестно.

Хищника увидели местные жители, которые сообщили экстренным службам. К моменту прибытия полицейских леопард забрался в строящееся здание. Входы в него пришлось затянуть сеткой, чтобы поймать животное, пишет телеканал «Звезда».

Однако он успел наброситься на одного мужчину и повалил его на землю. Сообщается, что прохожий в схватке почти не пострадал. Для того, чтобы угомонить леопарда, пришлось применить транквилизатор. Отмечается, что хищника осмотрят ветеринары, после чего отпустят в дикую природу.

Ранее сообщалось, что притворившийся мертвым волк набросился на охотника. Инцидент произошел в начале февраля в Казахстане. Охотившиеся застрелили хищника и решили снять добычу на видео, как внезапно волк вскочил и напал на мужчину, повалив его на снег. Ему помогли подоспевшие на помощь товарищи.

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