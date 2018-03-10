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В Москве в субботу ожидается до шести градусов мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В субботу, 10 марта, в российской столице ожидается от 4 до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр.

Днем будет облачно, местами снег. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, уточняет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что продолжительный снегопад ожидает жителей столицы с утра субботы. По данным синоптиков, в субботу столичный регион окажется в зоне атмосферного фронта, «вдоль которого протянется шлейф снеговых облаков при среднесуточной температуре на 3–4 градуса холоднее положенного по климату».

Синоптики уже назвали начало весеннего сезона 2018 года аномально снежным.

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