Лондон и Эр-Рияд заключили торговые соглашения на сумму более $2 млрд

Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговые соглашения на общую сумму более $2 млрд по итогам визита в Лондон наследного саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон.

В частности, Лондон и Эр-Рияд достигли предварительного соглашения по продаже 48 истребителей Typhoon производства британской компании BAE Systems.

Кроме того, как информирует канцелярия британского премьера Терезы Мэй, стороны согласовали планы по взаимным инвестициям в размере $90 млрд.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прибыл с официальным визитом в Великобританию 7 марта. Он встретился с королевой Елизаветой II и духовным главой Церкви Англии — архиепископом Кентерберийским.

В середине февраля сообщалось, что Москва и Эр-Рияд подписали совместное заявление в энергоклиматической сфере и меморандум между Минэнерго РФ и министерством энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере энергетики.