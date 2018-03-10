Хакеры попытались заразить компьютеры российских пользователей

Массовую кибератаку пресекла компания Microsoft. Вирусы-трояны 12 часов пытались взломать защиту 400 тыс. компьютеров. Целью атаки было заражение машин программой-криптомайнером. Таким образом хакеры планировали добывать криптовалюту. В случае заражения компьютер бы занимался только «майнингом».

Три четверти потенциальных жертв кибератаки — пользователи из России.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.