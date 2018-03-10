Американка влезла в долги ради популярности в Instagram

Американка влезла в долги, пытаясь изображать красивую жизнь в Instagram. Лиссетт Кальвейро рассказала об обратной стороне виртуальной популярности. Все началось с переезда 26-летней блогерши из Майами в Нью-Йорк. За пару лет она смогла обзавестись 12-тысячной армией поклонников. Все благодаря фото из дорогих бутиков, ресторанов и с престижных мероприятий. На деле девушке приходилось экономить, а долги увеличивались.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.