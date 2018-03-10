Рассел Кроу выставил на аукцион свои вещи

Известный актер Рассел Кроу заявил, что собирается устроить грандиозную распродажу, в которой будут представлены аксессуары и одежда, использовавшиеся в его кинофильмах.

Таким образом он решил «отметить» 15 лет со дня свадьбы со своей бывшей женой Даниэль Спенсер. Аукцион пройдет 7 апреля.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.