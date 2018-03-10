ДТП с участием 60 автомобилей произошло в Мичигане

Сразу 60 автомобилей столкнулись из-за снегопада на шоссе в Мичигане. В итоге пострадали несколько человек, трое были госпитализированы.

Также из-за непогоды около 1 млн человек в трех штатах продолжают оставаться без света. Накануне в США было отменено порядка 2,7 тыс. авиарейсов.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.