Арестован глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан

Вооруженный захват Верховной рады, нападения на дома украинских политиков, покушение на убийство Петра Порошенко — всё это вменяют главе украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.

8 марта Рубана задержали в Донбассе при попытке пересечь линию соприкосновения. По словам силовиков, в машине были минометы, автоматы Калашникова, гранатометы, взрыватели и другое оружие. Суд уже арестовал Рубана на 2 месяца.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.