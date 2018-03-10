В Калифорнии неизвестный взял в заложники трех человек

Вооруженный мужчина в пятницу, 9 марта, взял в заложники трех человек в американском городе Йонтвил, штат Калифорния. Это произошло в учреждении, где живут около тысячи престарелых ветеранов и инвалидов из числа участников войн. Сейчас центр окружен полицейскими машинами и машинами скорой помощи. Входы и выходы из здания перекрыты. Близлежащий гольф-клуб эвакуирован.

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