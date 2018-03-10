В США осудили военнослужащего за угрозы в адрес вице-президента Пенса

Суд в американском штате Пенсильвания приговорил к шести месяцам тюрьмы военнослужащего Национальной гвардии, распространявшего угрозы в адрес вице-президента США Майка Пенса. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По имеющимся данным, 23-летний Уильям Данбар, проживающий в городе Берлин на юге Пенсильвании, признался в том, что распространял угрозы террористического характера в адрес Пенса. После выхода из тюрьмы он еще полгода будет находиться под домашним арестом, а также будет обязан пройти курс психологического лечения.

Сообщается, что Данбар, находясь на службе в тренировочном центре Нацгвардии в городе Джонстаун, в сентябре прошлого года заявил о том, что если ему заплатят «достаточно денег», то он убьет вице-президента. Его слова до командования донесли сослуживцы, после чего военнослужащий был арестован.