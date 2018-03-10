Личность захватившего заложников в США человека установили

Полиция установила личность вооруженного мужчины, который 9 марта взял в заложники трех человек в учреждении, где проживают престарелые и инвалиды. Инцидент произошел в американском городе Йонтвил (штат Калифорния).

Как заявил шериф округа Напа Джон Робертсон, правоохранителям удалось установить личность преступника, однако полиция пока не может обнародовать эти данные.

По словам Робертсона, полиции пока не удалось установить контакт со злоумышленником, несмотря на многочисленные попытки, сообщает телеканал Fox News.

Шериф подтвердил, что мужчина, вооруженный винтовкой, удерживает в заложниках трех человек. Это сотрудники дома для ветеранов. Данных об их состоянии у полиции нет.

Изначально злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек.

Сообщалось также, что недалеко от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников.