Прямой эфир

Полиция не установила контакт с захватившим заложников в Калифорнии

0
Фото: Twitter.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиции пока не удается установить контакт с захватившим заложников в калифорнийском доме ветеранов вооруженным мужчиной. Об этом заявил шериф округа Напа Джон Робертсон.

По его словам, полиции известно имя злоумышленника, но пока они не готовы раскрыть его. Сообщается, что правоохранители много раз пытались связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно. Робертсон отметил, что мотивы злоумышленника пока не ясны.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что переговоры с мужчиной, удерживающим троих человек, ведет ФБР. Дом ветеранов сейчас оцеплен силовиками, в том числе спецназом.

Известно, что подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен из нее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецназ прибыл к дому ветеранов в США, где неизвестный взял заложников
Неизвестный открыл стрельбу в ресторане в США
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017