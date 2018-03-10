Полиция не установила контакт с захватившим заложников в Калифорнии

Полиции пока не удается установить контакт с захватившим заложников в калифорнийском доме ветеранов вооруженным мужчиной. Об этом заявил шериф округа Напа Джон Робертсон.

По его словам, полиции известно имя злоумышленника, но пока они не готовы раскрыть его. Сообщается, что правоохранители много раз пытались связаться с подозреваемым по его мобильному телефону, однако безуспешно. Робертсон отметил, что мотивы злоумышленника пока не ясны.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что переговоры с мужчиной, удерживающим троих человек, ведет ФБР. Дом ветеранов сейчас оцеплен силовиками, в том числе спецназом.

Известно, что подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Однако две недели назад он был исключен из нее.