Застреливший двух человек полицейский признал свою вину в Дагестане

Уголовное дело возбуждено после инцидента в Каякентском районе Дагестана, где сотрудник полиции во время бытового конфликта застрелил двух местных жителей. Мужчина уже признал свою вину, сообщили журналистам в ГУ МВД по республике.

«У него изъяли охотничье ружье «Сайга МК». По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», — цитирует слова собеседника агентства «РИА Новости».

Инцидент произошел в 14:37 мск на окраине села Герга. По данным СМИ, сотрудник полиции открыл огонь по двум бойцам Росгвардии, в результате чего оба скончались. На момент совершения преступления правоохранитель находился вне службы.