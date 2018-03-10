Автомобиль Росгвардии попал в аварию на востоке Москвы

Машина Росгвардии попала в ДТП в столичном районе Вешняки.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, авария произошла в районе дома № 14, корп. 2 по Вешняковской улице. Автомобиль Росгвардии столкнулся с другой машиной.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД по Москве сообщили, что в районе указанного адреса произошло столкновение автомобилей УАЗ и Citroen. В результате никто не пострадал.