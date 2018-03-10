Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака посетил московскую футбольную школу «Чертаново» и пообщался с ее воспитанниками.

Фотографии юных футболистов с обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира в составе бразильской сборной появились на официальной странице школы в Twitter.

Отмечается, что воспитанники школы смогли получить автографы известного футболиста.

6 марта портал iz.ru сообщал, что начало обратного отсчета до старта чемпионата мира – 2018 отметили футбольным флешмобом. Легенды футбола протестировали официальный мяч турнира. Уэйн Руни, Роналдо, Пуйоль, Марадона и Мирослав Клозе чеканили мяч ровно 100 раз.