Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после непогоды

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после перебоев, связанных с погодными условиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро».

«Рейсы, направленные ранее из-за сильного ветра на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу и Минеральные Воды, прибывают в Сочи», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Собеседник также добавил, что метеоусловия в районе воздушной гавани нормализовались, с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Напомним, из-за сильного ветра аэропорт Сочи не принимал рейсы. Был задержан прилет 11 самолетов, задерживается и вылет рейсов.