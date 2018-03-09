Прямой эфир

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после непогоды

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после перебоев, связанных с погодными условиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Базэл Аэро».

«Рейсы, направленные ранее из-за сильного ветра на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу и Минеральные Воды, прибывают в Сочи», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Собеседник также добавил, что метеоусловия в районе воздушной гавани нормализовались, с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.

Напомним, из-за сильного ветра аэропорт Сочи не принимал рейсы. Был задержан прилет 11 самолетов, задерживается и вылет рейсов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Командир экипажа самолета в Ростове-на-Дону прервал взлет
Самолеты США и Великобритании провели разведку у границ России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017