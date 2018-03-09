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«Самый презираемый предприниматель» в США приговорен к семи годам

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Byron Smith
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Суд в США приговорил в пятницу к семи годам тюрьмы за мошенничество предпринимателя Мартина Шкрели, известного как «самый презираемый бизнесмен».

Шкрели обвинялся в том, что на протяжении ряда лет обманывал инвесторов и использовал мошеннические схемы, выведя $11 млн из собственной компании.

Жюри присяжных по итогам пяти дней обсуждений признало его виновным по трем пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и заговор с этой целью, сообщает «РИА Новости».

Свой «титул» Шкрели получил не за преступления.

В свое время Шкрели возглавлял компанию Turing Pharmaceuticals, которая, выкупив патент на лекарство против ВИЧ/СПИД, повысила его цену с $13,5 до $750 за упаковку, что вызвало скандал, а у предпринимателя начались проблемы с законом.

В сентябре Шкрели написал на своей странице в Facebook, что готов заплатить $5 тыс. за волос с головы бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Прокуратура США заявила, что публикацией такой записи Шкрели подтвердил, что представляет угрозу для общества.

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