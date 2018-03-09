Минобороны сообщило о желании боевиков размежеваться с «Джебхат ан-Нусрой»

Некоторые вооруженные формирования в Сирии обращаются в российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) с целью обсудить вопрос размежевания с «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Об этом сообщил глава ЦПВС, генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Отдельные представители незаконных вооруженных формирований активизировали попытки выхода на сирийские правительственные силы и российский Центр по примирению враждующих сторон с целью обсуждения вопроса размежевания с запрещенной террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», — цитирует ТАСС Евтушенко.

При этом генерал-майор отметил, что обстановка в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — остается сложной.

«Второй день продолжает действовать временный коридор в направлении Джисрейн–Млеха. В готовности находятся медпункт, пункт раздачи горячего питания и транспорт для перевозки мирных жителей в безопасные районы», — сообщил он.

При этом за сутки ни один мирный житель не смог покинуть Восточную Гуту по гуманитарному коридору из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков.

Ранее в пятницу в центре сообщили, что в районах у гумкоридора собралось много местных жителей, желающих покинуть зону, однако боевики не дают им выйти, несмотря на достигнутые ранее соглашения.

7 и 8 марта под обстрелами террористов погибло более 100 человек, в том числе сирийский военный корреспондент.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401 о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте. Москва неоднократно призывала страны, имеющие влияние на боевиков, проконтролировать соблюдение перемирия, однако боевики не прекращают обстрел мирных жителей и не позволяют доставить гуманитарную помощь.