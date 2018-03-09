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Около 60 автомобилей столкнулись в Мичигане из-за мощного снегопада

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Фото: Global Look Prees/ Lubos Pavlicek
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Примерно 60 автомобилей столкнулись на шоссе в американском штате Мичиган из-за сильного снегопада. Об этом сообщает телеканал Fox2Detroit.

По данным полиции, в результате крупного ДТП были госпитализированы три человека. Точное число пострадавших не уточняется.

Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество грузовиков.

Из-за мощного снегопада, обрушившегося на северо-запад США, на дорогах сильно снизилась видимость.

При этом в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс без электричества остались около 1 млн жителей.

8 марта были отменены порядка 2,7 тыс. авиарейсов, более 500 их которых в Нью-Йорке.

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