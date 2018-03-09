В США открылся музей не нашедших спроса товаров

В Голливуде собрали все неудавшиеся проекты корпораций в одном месте. Создатель музея Сэмуэль Уэст заживил, что на идею его натолкнули телевизионные сюжеты.

«Я открыл музей фейлов, потому что устал от этих постоянных историй успеха, которые нам скармливают СМИ», — говорит он.

Есть на выставке и те идеи, которые остались причудами их авторов. Бутылки воды для собак и кошек — теперь только экспонат в музее.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.