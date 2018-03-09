Конвой из 15 машин доставил гуманитарную помощь в Восточную Гуту

В Восточную Гуту конвой из 15 машин доставил гуманитарную помощь от международных организаций. Обеспечение безопасности легло на плечи российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. После отъезда машин боевики начали обстрел, в результате которого никто не пострадал.

Обстрелы Дамаска и пригородов не прекращаются даже во время гуманитарных пауз. При этом коридор с гарантиями открыт и для самих боевиков с семьями.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.