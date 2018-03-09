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СК ведет проверку после гибели двух детей при пожаре в Марий Эл

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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При пожаре в деревне Люльпаны Медведевского района в Марий Эл погибли два ребенка, ведется доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Марий Эл.

Возгорание произошло около 15:20 мск в доме по улице Механизаторов. В ликвидации огня были задействованы 22 человека и 6 единиц техники.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказано в сообщении.

Ранее 9 марта при пожаре в деревне Кирсановка Омской области погибли три человека, в том числе двое детей.

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