СК ведет проверку после гибели двух детей при пожаре в Марий Эл

При пожаре в деревне Люльпаны Медведевского района в Марий Эл погибли два ребенка, ведется доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Марий Эл.

Возгорание произошло около 15:20 мск в доме по улице Механизаторов. В ликвидации огня были задействованы 22 человека и 6 единиц техники.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказано в сообщении.

Ранее 9 марта при пожаре в деревне Кирсановка Омской области погибли три человека, в том числе двое детей.