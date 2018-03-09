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РФ сохранила партнерство с ЦЕРН после отзыва заявки

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Фото: Global Look Prees/Tolga Akmen
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Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), однако сотрудничество с Москвой продолжится. Об этом в пятницу, 9 марта, заявила представитель пресс-службы ЦЕРН Софи Тезаури.

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», – цитирует ее «РИА Новости».

Тезаури добавила, что решение РФ никак не повлияет на ее участие в совместных проектах организации.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны

В октябре правительство РФ выделит 330 млн рублей на модернизацию детекторов крупнейшего в мире ускорителя заряженных частиц — Большого адронного коллайдера (БАК) в Европейском совете ядерных исследований (ЦЕРН).

Выделение субсидии проводится в соответствии с положениями соглашения правительства РФ и ЦЕРНа о научно-техническом сотрудничестве

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