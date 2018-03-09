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Стрелявший в сотрудников Росгвардии в Дагестане оказался полицейским

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мужчина, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Дагестане оказался полицейским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

При этом один из росгвардейцев не погиб, как сообщалось ранее, а получил ранения.

Инцидент произошел в дагестанском селении Герга.

Ранее 9 марта стало известно, что мужчина открыл огонь по двум бойцам Росгвардии, в результате чего оба скончались. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. Стрелявший задержан.

Позднее источник агентства уточнил, что из двух погибших только один является бойцом Росгвардии, а стрелял по ним сотрудник патрульно-постовой службы.

«По уточненной информации, из двух погибших - один боец Рогсвардии, второй человек - гражданское лицо. Стрелявшим оказался сотрудник полиции. Он задержан и находится на допросе. По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денег», –– сообщает «Интерфакс».

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