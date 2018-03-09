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Удар Шараповой признан лучшим в феврале по версии WTA

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Фото: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea
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Удар российской теннисистки Марии Шараповой признан лучшим ударом февраля по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Речь идет о матче Шараповой с представительницей Румынии Моникой Никулеску на турнире в Дохе 13 февраля. Удар россиянки набрал 32% голосов.

Второй стала чешка Петра Квитова (27%), третьей – польская теннисистка Агнешка Радваньская (20%). Четвертой признана еще одна представительница России Анастасия Потапова – она получила 13% голосов, пятой - немка Анжелика Кербер (8%).

Напомним, на старте турнира в Дохе Шарапова проиграла Никулеску и выбыла из соревнований. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 3:6.

19 февраля WTA поместил россиянку на 43-ю строчку рейтинга ассоциации, опустив ее на две позиции. 

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