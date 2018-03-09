Жестокое избиение мужчины с ребенком на руках попало на видео

В американском штате Колорадо двое неизвестных набросились на отца, держащего на руках четырехлетнюю дочь.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись на своей странице в Facebook опубликовала местная полиция.

По данным правоохранителей пострадал Ричард Браун. Во время словесной перепалки в одном из баров, неизвестный мужчина нанес Брауну, держащему на руках ребенка, сильный удар в лицо. Позже к нападавшему присоединился еще один мужчина, которые несколько раз ударил пострадавшего по голове.

Вскоре один из посетителей бара, забрал четырехлетнюю малышку у Брауна и отнес в другой зал заведения. После этого мужчину повалили на пол и жестоко избили ногами.

В полиции отметили, что оба агрессивных посетителя задержаны, им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и жестоком обращении с ребенком.

Браун госпитализирован с многочисленными травмами, его дочь отделалась сильным испугом.

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