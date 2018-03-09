Пучков поручил усилить мониторинг воздуха в районе полигона «Ядрово»

Глава МЧС РФ Владимир Пучков поручил усилить мониторинг воздуха в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Соответствующее распоряжение министр дал в ходе селекторного совещания в ведомстве.

«Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных», - цитирует Пучкова агентство ТАСС.

Представитель Главного управления МЧС по Московской области доложил главе ведомства, что превышения допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, мониторинг ведется на постоянной основе. Несмотря на это, Пучков потребовал информировать население в режиме реального времени о данных замеров воздуха и почвы.

В начале марта местные жители пожаловались на неприятный запах с полигона, причиной которого стал просачивающийся свалочный газ. 7 марта был введен режим ЧС для ликвидации последствий выбросов, к вечеру того же дня отверстия затампонировали, ситуация стабилизировалась. Причинами ухудшения запаха могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники.

Министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган заявлял, что опасность жизни и здоровью местных жителей отсутствует. Дегазацию «Ядрово» произведут в течение трех месяцев, план работ представят на следующей неделе.