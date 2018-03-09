Два бойца Росгвардии убиты в Дагестане в ходе бытового конфликта

Двое сотрудников Росгвардии погибли в Дагестане в результате стрельбы на фоне бытового конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Инцидент произошел в селе Герга Каякенского района.

«В селе Герга мужчина в ходе бытового конфликта открыл стрельбу по двум сотрудникам Росгвардии, они погибли. Мужчина задержан», –– сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По данным ТАСС, задержанный является сотрудником полиции. У него возник конфликт с бойцами Росгвардии из-за денег.

Официального подтверждения данной информации пока нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

В конце февраля сообщалось о гибели сотрудника Росгвардии и ранении полицейского в результате стрельбы в жилом доме в Казани на фоне бытовой ссоры супругов.