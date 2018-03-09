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СК опроверг сообщения о похищении мужчины в Волгоградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Информация о похищении мужчины в Камышине (Волгоградская область) не подтвердилась. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СК.

Ранее 9 марта сообщалось, что неизвестные избили и увезли в багажнике 45-летнего мужчину. Полиция объявила в розыск автомобиль Porsche Cayenne, на котором якобы увезли пострадавшего.

В настоящий момент «похитителей» –– двух мужчин и женщину задержали и доставили в отделение полиции.

«Следователями опрашиваются двое мужчин и женщина, которые якобы похитили 45-летнего местного жителя, а также сам «потерпевший». Со слов опрашиваемых, 8 марта вся эта компания отмечала Международный женский день. Изрядно выпив, друзья решили отвезти своего товарища домой на недавно купленном автомобиле «Porsche Cayenne», –– говорится в сообщении СК.

Со слов задержанных следует, что «прокатить» товарища в багажники компания решила из опасаний, что он испортив салон авто.

«Потерпевший» пояснил, что преступление в отношении него не совершалось, претензий он ни к кому не имеет», –– отметили в ведомстве.

В конце февраля стало известно, что сотрудники в Санкт-Петербурге задержали семерых участников этнической преступной группировки, которых подозревают в разбойных нападениях, вымогательстве и похищениях бизнесменов.

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