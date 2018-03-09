Турнир по боксу начался в Псковской области

В пятницу, 9 марта, в поселке Локня Псковской области стартовал XX Международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Александра Матросова, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации бокса.

Соревнования проходят в спортивном зале Локнянского сельскохозяйственного техникума. Турнир продлится три дня. В нем участвуют около 100 спортсменов.

Напомним, реконструкторы из Феодосии по-особенному решили поздравить женщин с 8 Марта. Они устроили на главной городской площади праздничный рыцарский турнир. Его провели участники городского клуба исторической реконструкции. Рыцари сражались в доспехах и с оружием, как в Средневековье.