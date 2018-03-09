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Ефремов объяснил скандал на гастролях в самарском театре

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Пьеса «Не становись чужим» оказалась сложной для восприятия зрителями в Самаре. Так актер московского театра «Современник» Михаил Ефремов прокомментировал скандальный спектакль со своим участием, проходивший 7 марта в Самарском театре драмы имени Горького.

В разговоре с РЕН ТВ Михаил Ефремов сослался на то, что пьеса оказалась сложной для зрителей.

«Гарольд Пинтер — сложный автор. Все, извините», — сказал он.

Кроме того, в комментарии «Говорит Москва» актер отрицал свидетельство одной из зрительниц о том, что во время выступления он якобы был нетрезв и постоянно путал текст.

«Якобы, вот и все. Якобы. Не догоняют», — отметил актер.

Скандал разгорелся после того, как зрители, присутствовавшие на спектакле с участием Ефремова, выразили свое недовольство в соцсетях. Отмечалось, что спектакль начался с опозданием на 35 минут из-за того, что опаздывал Ефремов.

«Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так, как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», — пишет одна из зрительниц в Facebook.

Она добавляет, что люди, заплатившие от 4000 до 7000 рублей за билеты, были обескуражены, множество людей покинули зал до окончания спектакля.

Тем не менее, в финале все-таки прозвучали аплодисменты. 

В январе 2018 года актер сериала «Игра престолов» Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, в нетрезвом виде устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка.

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