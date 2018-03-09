Задержаны предполагаемые похитители мужчины под Волгоградом

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемы в похищении мужчины в Волгоградской области. Розыск пострадавшего до сих пор продолжается. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы областного управления МВД Антон Корнаухов.

«Машина найдена, следов крови в багажнике нет. Задержаны двое мужчин и женщина [подозреваемые в причастности к похищению]», –– цитирует ТАСС Корнаухова.

Представитель МВД отметил, что все задержанные находятся в состоянии алкогольного опьянения, найти похищенного мужчину пока не удалось.

9 марта в региональной полиции сообщили, что ведется розыск автомобиля Porsche Cayenne, водитель и пассажиры которой избили мужчину, положили его в багажник и увезли в неизвестном направлении.

«Двое мужчин и женщина, у дома № 96 по ул.Пролетарской г. Камышин нанесли телесные повреждения, а после чего положили в багажник указанного автомобиля неустановленного мужчину», — отметили в полиции.

Инцидент произошел 8 марта примерно в 21:30 мск в городе Камышин, к правоохранителям обратились очевидцы.

На вид похищенному мужчине 40-45 лет, он невысокого роста, волос седой, был одет в куртку бежевого цвета.