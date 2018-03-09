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В Литве суд отклонил апелляции россиянина и литовца на приговор за шпионаж

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Фото: Global Look Prees/CHROMORANGE/Bilderbox
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Апелляционный суд Литвы отклонил жалобы гражданина РФ Сергея Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пушина на приговор за якобы шпионаж в пользу Москвы. Об этом стало известно в пятницу, 9 марта.

«Оснований для смягчения или отмены приговора не установлено», – цитирует сообщение ТАСС.

Моисеенко и Пушин приговорены год назад к 10,5 и 5 годам заключения соответственно. Следствие об их «шпионаже» в пользу России велось с 2014 года.

В июле Вильнюсский окружной суд приговорил к 10 годам тюрьмы по делу в шпионаже гражданина РФ Николая Филипченко.

Литовская сторона утверждает, что Филипченко, якобы являющийся сотрудником ФСБ РФ, пытался завербовать служащих департамента охраны руководства Литвы.

По данным прокуратуры, таким образом он намеревался установить специальное оборудование для проведения разведывательных действий в отношении руководства страны.

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