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Новый американский радиолокатор протестировали латвийские военные

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Фото: Global Look Prees/Rainer Jensen
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Тест американского многофункционального радиолокатора TPS-77 MRR провели военнослужащие Латвии. Радиолокатор должен усилить наблюдение за воздушным пространством страны, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Раймонда Бергманиса.

Министр заявил, что приобретение радиолокаторов позволит «адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО». «Современные технологии позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире», – заявил он.

Латвия закупит три радиолокатора TPS-77 MRR, изготовленных военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, соответствующий договор был подписан в октябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании приступили к строительству новейшего радиолокатора на Шетландских островах — архипелаге на севере Шотландии.

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