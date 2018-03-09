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Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии «газовый спор» с Украиной

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Министр энергетики России Александр Новак обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем ситуацию с активами «Газпрома» на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что ЕК в настоящий момент тесно сотрудничает как с Москвой, так и с Киевом.

«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаемся в тесном контакте с обеими сторонами», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что власти Украины приступили к аресту активов «Газпрома» за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража согласно которому Киев хочет взыскать с «Газпрома» примерно 172 млрд гривен. Под имущественный арест попали компании «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», ценные бумаги ОАО «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ» и АО «Газтранзит».

7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству юстиции страны и руководству «Нафтогаза» изучить вопрос возможного ареста мировых активов «Газпрома».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, в интервью Financial Times обвинил Россию в несоблюдении международных норм права. Он также отметил, что страну, не соблюдающую закон и не следующую решениям суда, ждет разрушение.

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