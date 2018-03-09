МЧС предупредило о морозах до -30 в Татарстане

Похолодание ожидается в Татарстане, в ночь на субботу, 10 марта, в регионе ожидается до минус 30 градусов. Соответствующее предупреждение распространили спасатели.

В МЧС России отмечают, что в связи с ухудшением погоды жителям рекомендуется не выходить без надобности на улицу, стоит избегать длительного пребывания на улице детей. При таких низких температурах необходимо воздерживаться от дальних поездок, сообщает RT.

Ранее стало известно, что первая оттепель придет в Москву на следующей неделе, однако после недолгого потепления в столичный регион вернутся ночные морозы.