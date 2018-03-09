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Путин поблагодарил участников КВН за их талант и актуальные шутки

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин отметил талант участников Клуба веселых и находчивых и поблагодарил их за актуальные шутки. Об этом глава государства заявил по завершении просмотра 1/8 финала высшей лиги КВН.

«Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое», — сообщил российский лидер. Показ этапа лиги КВН прошел в эфире Первого канала.

Само соревнование состоялось 1 марта в Театре Российской армии. За выход в четвертьфинал боролись команды «Русская дорога» (Армавир), «Раисы» (Иркутск), «Морская академия» (Мурманск), «Борцы» (Сургут) и «Наполеон Динамит» (Тюменская область).

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