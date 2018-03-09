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Футболист академии французского клуба «Тур» умер в возрасте 18 лет

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Защитник молодежной академии французского футбольного клуба «Тур» Тома Родригес скончался в возрасте 18 лет. Об этом сообщает Профессиональная футбольная лига Франции (LFP).

О причинах смерти не сообщается. Родригес был найден мертвым 9 марта в его доме.

В связи с кончиной спортсмена игра Лиги 2 «Тур» - «Валансьен», запланированная на пятницу, 10 марта, будет перенесена «на другой день».

Как сообщает агентство Рейтер, все матчи первой и второй французских лиг, которые пройдут в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания.

4 марта скончался капитан итальянского клуба «Фиоринтины» Давиде Астори. Тело футболиста обнаружили его партнеры по команде. Спортсмен умер в возрасте 31-го года от остановки сердца.  

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