Прямой эфир

СБУ отрапортовала о раскрытии покушения на Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении покушения на президента страны Петра Порошенко, в подготовке теракта обвиняется глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный в четверг на КПП в Донбассе при попытке въезда на Украину.

Украинские власти подозревают задержанного в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, речь идет, в том числе, об Александре Турчинове и главе МВД Арсене Авакове.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ главе СБУ взять дело под личный контроль, сообщает РЕН ТВ. В суде Рубан отверг все предъявленные ему обвинения, об оружии, он заявил суду, он ничего не знал и перевозил мебель.

«Я только должен был перевезти один товар на ту сторону... я должен был перевезти мебель, о наличии оружия я ничего не знал», – цитирует его НСН со ссылкой на «Украинскую правду».

Рубана доставили после задержания в Мариупольское СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главу центра освобождения пленных обвинили в подготовке покушения на Порошенко
Переговорщик по обмену пленными Рубан задержан в Донбассе с оружием

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017