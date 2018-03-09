СБУ отрапортовала о раскрытии покушения на Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении покушения на президента страны Петра Порошенко, в подготовке теракта обвиняется глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный в четверг на КПП в Донбассе при попытке въезда на Украину.

Украинские власти подозревают задержанного в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, речь идет, в том числе, об Александре Турчинове и главе МВД Арсене Авакове.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ главе СБУ взять дело под личный контроль, сообщает РЕН ТВ. В суде Рубан отверг все предъявленные ему обвинения, об оружии, он заявил суду, он ничего не знал и перевозил мебель.

«Я только должен был перевезти один товар на ту сторону... я должен был перевезти мебель, о наличии оружия я ничего не знал», – цитирует его НСН со ссылкой на «Украинскую правду».

Рубана доставили после задержания в Мариупольское СИЗО.