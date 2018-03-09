Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке столицы столкнулись два автомобиля, одного из пострадавших госпитализировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ).
ДТП произошло на 2-й улице Машиностроения.
«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал на 2-ю ул. Машиностроения, где произошло ДТП. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии одного из пострадавших с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада», - сказано в Twitter-аккаунте МАЦ.
#санитарныйвертолёт #Московскогоавиационногоцентра вылетал на 2улицуМашиностроения, где произошло #ДТП. #Экипаж #вертолёта эвакуировал с места аварии одного из пострадавших с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала #авиамедицинскаябригада— ГКУ МАЦ (@mos_avia_centr) 9 марта 2018 г.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», столкновение произошло между автомобилями Skoda и Chevrolet, одному из водителей потребовалась госпитализация.
8 марта на Третьем транспортном кольце столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали.