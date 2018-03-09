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Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП на юго-востоке Москвы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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На юго-востоке столицы столкнулись два автомобиля, одного из пострадавших госпитализировали на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ).

ДТП произошло на 2-й улице Машиностроения.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетал на 2-ю ул. Машиностроения, где произошло ДТП. Экипаж вертолета эвакуировал с места аварии одного из пострадавших с различными травмами в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада», - сказано в Twitter-аккаунте МАЦ.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», столкновение произошло между автомобилями Skoda и Chevrolet, одному из водителей потребовалась госпитализация.

8 марта на Третьем транспортном кольце столкнулись грузовик и легковушка. В аварии погиб один человек, еще двое пострадали.

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