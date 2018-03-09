В Петербурге спасли попавшего в полынью бразильского туриста

В Санкт-Петербурге спасли гражданина Бразилии, попавшего в полынью во время прогулки по льду реки Невы рядом с Дворцовым мостом. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по городу.

«Сегодня в 14:35 (мск) <…> в полынью, образовавшуюся после прохода ледокола «Невская застава», провалился мужчина. Через минуту силами РПСО [регионального поисково-спасательного отряда], которые осуществляли мониторинг ледовой обстановки, пострадавший гражданин Бразилии, 1992 года рождения, был доставлен на берег», - рассказали в пресс-службе.

Медицинская помощь потерпевшему не потребовалась.

В Калининградской области ребенок провалился под лед на реке Преголя. Инцидент произошел 5 марта, когда дети играли на льду недалеко от промоины.