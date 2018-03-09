В Дагестане заблокирован 51 населенный пункт из-за схода лавины

Из-за лавины нарушено сообщение с 51 населенным пунктом в Тляратинском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС РФ.

«В Тляратинском районе произошел сход лавины объемом 2 тыс. кубометров на дорогу «Укал-Уилда» в 6 км от селения Тлярат. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек», - сообщили в ведомстве.

В результате схода лавины никто не пострадал. На момент события в лечебных населенных пунктов не было тяжелобольных пациентов. Запаса медикаментов и продовольствия должно хватить на 14 суток.

Из-за угрозы повторного схода лавины расчистка автодороги будет произведена 10 марта.

Последний раз сход лавины в Дагестане происходил 25 декабря 2017 года. Была перекрыта республиканская трасса Кидеро–Шаури–Агвали, 50 населенных пунктов оказались заблокированными.