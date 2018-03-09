Американские сенаторы после послания Путина захотели диалога с Россией

США должны незамедлительно начать новый раунд переговоров с Москвой по стратегической стабильности, считают американские сенаторы. Свое мнение они изложили в письме к главе Госдепартамента США Рексу Тиллерсону.

«Мы призываем Госдепартамент обсудить пути повышения прозрачности нестратегических ядерных вооружений», – цитирует сообщение «Газета.ру».

Причиной стало недавнее послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых видах российского вооружения, которые «не ограничены новым договором о СНВ-3 и дестабилизируют обстановку, если будут развернуты», сообщает НСН.

В своем выступлении 1 марта Путин познакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране или поступившими на вооружение Российской армии. Глава государства отметил, что растущая военная мощь России никому не угрожает, поскольку у страны не было и нет плана использования этого потенциала в наступательных целях.

В тот же день министерство обороны США завило, что не удивлено данной информацией и заверило жителей страны в полной боевой готовности ведомства и вооруженных сил.